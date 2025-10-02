В Минпромторге заявили, что расширят перечень автомобилей для работы в такси

Отмечается, что перечень планируется расширить моделями Haval, Tenet, а также машинами, производимыми на заводе «Автотор». В Минпромторге подчеркнули, что итоговый перечень таких авто появится ближе к марту 2026-го и будет дополняться. Ранее Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, допущенных к работе в такси.

