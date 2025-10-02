В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
Отмечается, что российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры, которая обеспечивала работу предприятий ВПК Украины, места сборки и хранения беспилотников большой дальности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 138 районах. Средства ПВО сбили реактивный снаряд HIMARS и 142 БПЛА.
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры, которая обеспечивала работу предприятий ВПК Украины, места сборки и хранения беспилотников большой дальности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 138 районах.
Средства ПВО сбили реактивный снаряд HIMARS и 142 БПЛА.