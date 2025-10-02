В 2026 году в России около 60% компаний могут перейти на удаленку

По словам председателя Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольги Епифановой, доля компаний, работающих на удаленке, вырастет в 2026 году на 40% по сравнению с 2024 годом. Епифанова связала это с несколькими факторами: острый дефицит профессионалов, необходимость удержания ценных кадров, оптимизация расходов. Эксперт добавила, что во время пандемии удаленка показала, что при правильном подходе такой формат повышает производительность труда. Кроме того, сотрудники экономят деньги на дорогу, создают комфортное рабочее пространство.