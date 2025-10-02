Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
12°
Птн, 03
13°
Сбт, 04
15°
ЦБ USD 81.5 -1.11 02/10
ЦБ EUR 95.64 -1.22 02/10
Нал. USD 81.00 / 82.00 02/10 12:57
Нал. EUR 96.45 / 97.53 02/10 12:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 867
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 203
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 290
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 301
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В 2026 году в России около 60% компаний могут перейти на удаленку
По словам председателя Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольги Епифановой, доля компаний, работающих на удаленке, вырастет в 2026 году на 40% по сравнению с 2024 годом. Епифанова связала это с несколькими факторами: острый дефицит профессионалов, необходимость удержания ценных кадров, оптимизация расходов. Эксперт добавила, что во время пандемии удаленка показала, что при правильном подходе такой формат повышает производительность труда. Кроме того, сотрудники экономят деньги на дорогу, создают комфортное рабочее пространство.

В 2026 году в России 50-60% компаний могут перейти на удаленку. Об этом «Газете.RU» сообщила председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

По данным собеседницы издания, доля компаний, работающих на удаленке, вырастет в 2026 году на 40% по сравнению с 2024 годом. Епифанова связала это с несколькими факторами: острый дефицит профессионалов, необходимость удержания ценных кадров, оптимизация расходов.

Эксперт добавила, что во время пандемии удаленка показала, что при правильном подходе такой формат повышает производительность труда. Кроме того, сотрудники экономят деньги на дорогу, создают комфортное рабочее пространство.

Однако, как уточнила Епифанова, у такого формата работы есть и минусы. Например, риск социальной изоляции из-за ограниченного общения с коллегами, сложности с самодисциплиной и разграничением рабочих и личных часов.

Такие сотрудники, по мнению собеседницы издания, должны грамотно планировать время и четко соблюдать режим отдыха и труда.