В 2026 году в России около 60% компаний могут перейти на удаленку

В 2026 году в России 50-60% компаний могут перейти на удаленку. Об этом «Газете.RU»
По данным собеседницы издания, доля компаний, работающих на удаленке, вырастет в 2026 году на 40% по сравнению с 2024 годом. Епифанова связала это с несколькими факторами: острый дефицит профессионалов, необходимость удержания ценных кадров, оптимизация расходов.
Эксперт добавила, что во время пандемии удаленка показала, что при правильном подходе такой формат повышает производительность труда. Кроме того, сотрудники экономят деньги на дорогу, создают комфортное рабочее пространство.
Однако, как уточнила Епифанова, у такого формата работы есть и минусы. Например, риск социальной изоляции из-за ограниченного общения с коллегами, сложности с самодисциплиной и разграничением рабочих и личных часов.
Такие сотрудники, по мнению собеседницы издания, должны грамотно планировать время и четко соблюдать режим отдыха и труда.