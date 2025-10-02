В 2025 году рязанские росгвардейцы около 3 000 раз выезжали по сигналу «тревога»

Сотрудники вневедомственной охраны порядка выезжали по сигналам «тревога» на охраняемые объекты, находящиеся в различных районах Рязанской области. Отмечается, что краж и грубых нарушений не допущено.

Кроме того, с начала года росгвардейцы задержали 66 нарушителей общественного порядка, установили местонахождение 36 человек, находящихся в розыске.

В дежурные части полиции сотрудники ведомства доставили порядка 700 граждан за административные нарушения.

Отмечается, что Росгвардия в 2025 году охраняет более 6600 объектов, в том числе дома и имущество юридических и физических лиц.