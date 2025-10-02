Умер актер британского ситкома 90-х «Дуракам везет» Патрик Мюррей

Британский актер Патрик Мюррей, известный по роли Микки Пирса в культовом сериале 90-х «Дуракам везет», скончался в возрасте 68 лет, сообщает Daily Mirror со ссылкой на его фан-клуб. В официальном заявлении отметили, что Мюррей был частым гостем их мероприятий и оставил после себя память о своём остроумии и жизненной радости. Причиной смерти стал рак лёгких: в 2022 году болезнь находилась в ремиссии, но в 2023-м дала метастазы. Последний раз Патрик снимался в 2019 году, сыграв Фрэнка Бриджа в сериале «Условия», после чего сосредоточился на борьбе с тяжёлой болезнью.

Британский актер Патрик Мюррей, известный по роли Микки Пирса в культовом сериале 90-х «Дуракам везет», скончался в возрасте 68 лет, сообщает Daily Mirror со ссылкой на его фан-клуб.

В официальном заявлении отметили, что Мюррей был частым гостем их мероприятий и оставил после себя память о своём остроумии и жизненной радости. Причиной смерти стал рак лёгких: в 2022 году болезнь находилась в ремиссии, но в 2023-м дала метастазы.

Последний раз Патрик снимался в 2019 году, сыграв Фрэнка Бриджа в сериале «Условия», после чего сосредоточился на борьбе с тяжёлой болезнью.

Фото: Andy Oliver / GoffPhotos.com