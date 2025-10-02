Рязань
Умер актер британского ситкома 90-х «Дуракам везет» Патрик Мюррей
Фото: Andy Oliver / GoffPhotos.com