Трем рязанским организациям вынесли предостережения из-за невывоза отходов

Во время проверки выявлены нарушения, связанные с несвоевременным вывозом КГО, складированием на КП и прилегающей территории строительных и древесных отходов, повреждения КП, отсутствие отсеков для КГО. Выданы предостережения ООО «РЭКС», ООО УО «ГОРОЖАНИН», ООО «ЖИЛСЕРВИС РЯЗАНЬ».