The WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России
Это станет первым случаем, когда администрация Трампа разрешит такую помощь в целеуказании. СМИ утверждает, что цели будут в основном не военные — нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и электростанции.

США предоставят Украине разведданные для ударов по глубоко расположенной энергетической инфраструктуре России. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание «The Wall Street Journal».

Это станет первым случаем, когда администрация Трампа разрешит такую помощь в целеуказании.

СМИ утверждает, что цели будут в основном не военные — нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и электростанции.