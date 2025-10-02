The WSJ: США предоставят Украине разведданные для ударов вглубь России

Это станет первым случаем, когда администрация Трампа разрешит такую помощь в целеуказании. СМИ утверждает, что цели будут в основном не военные — нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и электростанции.

США предоставят Украине разведданные для ударов по глубоко расположенной энергетической инфраструктуре России. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание «The Wall Street Journal».

