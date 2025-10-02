Скончался главред «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

Александр Куприянов умер 2 октября на 75-м году жизни. Причина смерти не указана. Главным редактором «Вечерней Москвы» Александр Куприянов был с 2011 года. Он награжден орденом Дружбы за большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную работу. Также журналист удостоен ордена «Знак Почета». Он признан заслуженным работником культуры РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи. Президент РФ Владимир Путин наградил Александра Куприянова почетной грамотой за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу.

