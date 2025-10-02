Скончалась ветеран рязанского драмтеатра Марина Коломедик

В рязанского драмтеатре она работала заведующей литературно-драматургической частью — завлитом. «Она участвовала во всех сферах деятельности театра, проявляя хороший вкус, компетентность, грамотность в самом широком смысле этого слова. Марина Сергеевна вела большую исследовательскую работу. Изучая историю Рязанского театра драмы 18-19 веков по архивным материалам, она подготовила несколько научных докладов, с которыми выступала на конференциях в областной библиотеке им. М. Горького», — отметили в некрологе.