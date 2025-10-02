Рязанской пенсионерке вернут с процентами похищенные мошенниками деньги

Отмечается, что женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда. Злоумышленник убедил ее сообщить код подтверждения для совершения банковских операций. В результате пенсионерка перевела 360 тысяч рублей. Во время расследования установили людей, на счета которых перевели деньги. Ими оказались жители Саратовской и Ульяновской областей, выполнявшие роль дропперов. Прокурор направил в суд иски с требованием взыскать с них средства и проценты. Кроме того, на счета дропперов попросили наложить арест. Суд удовлетворил требования.

