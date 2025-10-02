Рязанского педагога отметили Благодарственным письмом президента России
Отмечается, что Елена Мальчикова из лицея № 52 награждена за большой вклад в формировании и развитии профессионального педагогического сообщества.
Рязанского педагога отметили Благодарственным письмом президента России. Об этом сообщает мэрия.
Отмечается, что Елена Мальчикова из лицея № 52 награждена за большой вклад в формировании и развитии профессионального педагогического сообщества.
Высокую награду учителю вручил начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков в рамках Форума классных руководителей.