Рязанский педагог получил звание «Заслуженный учитель РФ»

Учитель физики и информатики Горловской школы Скопинского района Владимир Скрипкин получил почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Награду педагогу вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владиленович Кириенко на открытии пятого Форума классных руководителей в Москве.