Рязанцы сообщили о стае агрессивных бездомных собак в Лесопарке

«Гуляла по Лесопарку с коляской и своей собакой на поводке. На нас набросилась одна из бездомных собак напротив детской площадки, на глазах у детей и их родителей», — написала автор. По словам рязанки, данная ситуация возникает не в первый раз.

Рязанцы сообщили о стае агрессивных бездомных собак в Лесопарке. Соответствующий пост появился в Telegram-канале

«Гуляла по Лесопарку с коляской и своей собакой на поводке. На нас набросилась одна из бездомных собак напротив детской площадки, на глазах у детей и их родителей», — написала автор.

По словам рязанки, данная ситуация возникает не в первый раз.