Рязанцы смогут посмотреть адреса бомбоубежищ на «Госуслугах»

Рязанцы смогут посмотреть адреса бомбоубежищ на портале «Госуслуг». Об этом сообщили в горадминистрации в комментариях под постами губернатора Павла Малкова 2 октября. По информации властей, специалисты МЧС работают над реализацией проекта. «Жители смогут получить адреса защитных сооружений гражданской обороны уже в скором времени», — написали в мэрии.

Рязанцы смогут посмотреть адреса бомбоубежищ на портале «Госуслуг». Об этом сообщили в горадминистрации в комментариях под постами губернатора Павла Малкова 2 октября.

По информации властей, специалисты МЧС работают над реализацией проекта.

«Жители смогут получить адреса защитных сооружений гражданской обороны уже в скором времени», — написали в мэрии.