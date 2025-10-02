Рязанцы рассказали, что думают о профессии учителя
34% жителей считают профессию педагога престижной в современном мире. 50% придерживаются противоположной точки зрения, еще 16% затруднились с ответом. 55% считают, что за последние 10 лет социальный статус учителя в обществе понизился. Лишь 13% полагают, что он повысился, а 19% считают, что он остался прежним.
Рязанцы рассказали, что думают о профессии учителя. Об этом пишет SuperJob.
