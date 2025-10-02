Рязанцы пожаловались на заброшенные дома, которые превратились в свалку

Речь идет о заброшенных деревянных зданиях на улице 2-я Линия, напротив многоквартирного дома № 9. «Все заросшее, туда носят и возят мусор, крысы пешком ходят, в домах живут бомжи и периодически все горит», — написала девушка. Рязанка предложила найти собственников сгоревшего имущества, а также сделать на месте зданий сквер. Напомним, пожары в домах происходили в 2017 и в 2020 годах.