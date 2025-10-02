Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
12°
Птн, 03
13°
Сбт, 04
15°
ЦБ USD 81.5 -1.11 02/10
ЦБ EUR 95.64 -1.22 02/10
Нал. USD 81.00 / 82.00 02/10 12:57
Нал. EUR 96.45 / 97.53 02/10 12:57
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 867
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 202
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 290
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 301
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцев предупредили о повторном пике опасности клещей
Осенний подъем активности клещей продлится до конца теплого периода, пока дневная температура не опустится ниже +10ºС. Насекомые остаются опасными вплоть до выпадения снега. При этом чем ближе к зиме, тем клещи становятся активнее — им нужно успеть напиться крови, чтобы пережить морозы.

Россиян предупредили о повторном пике опасности клещей. Об этом пишет КП.

Осенний подъем активности клещей продлится до конца теплого периода, пока дневная температура не опустится ниже +10ºС.

Насекомые остаются опасными вплоть до выпадения снега. При этом чем ближе к зиме, тем клещи становятся активнее — им нужно успеть напиться крови, чтобы пережить морозы.