Рязанцев предупредили о повторном пике опасности клещей

Осенний подъем активности клещей продлится до конца теплого периода, пока дневная температура не опустится ниже +10ºС. Насекомые остаются опасными вплоть до выпадения снега. При этом чем ближе к зиме, тем клещи становятся активнее — им нужно успеть напиться крови, чтобы пережить морозы.