Аферисты связываются со студентами, выдавая себя за сотрудников вуза. «Не переходите по подозрительным ссылкам, не сообщайте личную и финансовую информацию, подавайте жалобу через функцию „Спам / Блокировка“ в соцсетях и мессенджерах», — написали в посте.

Рязанцев предупредили о мошенниках, которые действуют от имени сотрудников РГРТУ. Об этом сообщается в соцсетях вуза.

