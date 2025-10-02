Рязань
Рязанцам пояснили, ждать ли перерасчет за холодные батареи в отопительный сезон
Рязанцам рассказали, будет ли сделан перерасчет за холодные батареи в отопительный сезон. Информацией в прямом эфире ЦУРа поделилась начальник Госжилинспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк.

По словам главы ГЖИ, перерасчет выставленных платежей за отопление сделают автоматически в течение двух месяцев. При этом нет необходимости направлять специальные обращения по данному поводу.

Татьяна Тарасюк также уточнила, что делать, если отопление уже дали, но батареи недостаточно горячие. В таком случае жителям многоквартирного дома необходимо обратиться с заявлением в ресурсоснабжающую организацию. После этого будет сделан перерасчет.

«По всему городу выставляется плата. В дальнейшем произойдет перерасчет в зависимости от того, когда фактически дом подключен к системе отопления. Идут пусконаладочные работы. Не было такого, чтобы дома оставались без отопления в отопительный сезон», — отметила начальник ГЖИ.

Также она уточнила, что температура воздуха в угловых квартирах должна составлять не менее 20 градусов, в других — не менее 18 градусов. Если показатели не соответствуют требованиям, Тарасюк посоветовала также обратиться в ресурсоснабжающую организацию.

Напомним, в Рязани отопительный сезон начался 29 сентября.

Фото: прямой эфир ЦУР