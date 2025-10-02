Рязанцам пояснили, ждать ли перерасчет за холодные батареи в отопительный сезон

Рязанцам рассказали о перерасчёте за холодные батареи в отопительный сезон. Начальник Госжилинспекции Рязанской области Татьяна Тарасюк сообщила в прямом эфире ЦУРа, что перерасчёт будет сделан автоматически в течение двух месяцев, обращаться с заявлением не нужно. Если батареи холодные, но отопление включено, нужно подать заявление в ресурсоснабжающую организацию — здесь сделают перерасчёт. По словам Тарасюк, плата за отопление начисляется по всему городу, затем корректируется в зависимости от фактической даты подключения дома. Температура должна быть не ниже 20 °C в угловых квартирах и не ниже 18 °C в остальных. При несоответствии этих норм также следует обратиться в ресурсоснабжающую компанию.

Напомним, в Рязани отопительный сезон начался 29 сентября.

Фото: прямой эфир ЦУР