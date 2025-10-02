Россияне смогут забрать свои пенсионные накопления разом

Россияне смогут единовременно получить все пенсионные накопления при соблюдении условий. Право на выплату имеют женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, если накопительная часть пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. Средняя выплата составит около 68 тысяч рублей. В 2024 году лимит общей суммы накоплений для выплаты — 412 тысяч рублей, в 2025-м — 440 тысяч. Если сумма превышает лимит, единовременный вывод средств невозможен. Для получения выплаты нужно подать заявление в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд, где хранятся накопления.

Право на единовременную выплату получат женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, при условии, что накопительная часть их пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.

По его словам, средний размер выплаты, согласно проекту бюджета Социального фонда России, составит примерно 68 тысяч рублей. Однако стоит отметить, что если общая сумма накоплений превышает установленный лимит, забрать их единовременно не получится. В этом году лимит составляет 412 тысяч рублей, а в следующем он вырастет до 440 тысяч рублей.

Чтобы получить выплату, гражданам необходимо подать заявление в Социальный фонд или в негосударственный пенсионный фонд, где хранятся их накопления.