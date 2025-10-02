Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 934
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 244
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 324
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 353

Новое
Россияне смогут забрать свои пенсионные накопления разом
Россияне смогут единовременно получить все пенсионные накопления при соблюдении условий. Право на выплату имеют женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, если накопительная часть пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. Средняя выплата составит около 68 тысяч рублей. В 2024 году лимит общей суммы накоплений для выплаты — 412 тысяч рублей, в 2025-м — 440 тысяч. Если сумма превышает лимит, единовременный вывод средств невозможен. Для получения выплаты нужно подать заявление в Социальный фонд или негосударственный пенсионный фонд, где хранятся накопления.

Россияне смогут забрать все свои пенсионные накопления разом, если соответствуют установленным критериям.

Право на единовременную выплату получат женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, при условии, что накопительная часть их пенсии не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина.

По его словам, средний размер выплаты, согласно проекту бюджета Социального фонда России, составит примерно 68 тысяч рублей. Однако стоит отметить, что если общая сумма накоплений превышает установленный лимит, забрать их единовременно не получится. В этом году лимит составляет 412 тысяч рублей, а в следующем он вырастет до 440 тысяч рублей.

Чтобы получить выплату, гражданам необходимо подать заявление в Социальный фонд или в негосударственный пенсионный фонд, где хранятся их накопления.