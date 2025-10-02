Россиянам рассказали о мошеннической схеме, направленной на школьников

Отмечается, что аферисты начали звонить ученикам якобы от имени школьной медсестры с просьбой срочного прохождения медосмотра и подтверждения допуска к занятиям. Злоумышленники присылают ссылку на форму или просят продиктовать одноразовый код из СМС. В итоге, как уточнил Немкин, мошенники получают доступ к учетным записям, игровым кошелькам, банковским сервисам родителей или могут использовать устройство школьника для дальнейших атак.

Россиянам рассказали о мошеннической схеме, направленной на школьников. Об этом 2 октября сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин ТАСС.

Отмечается, что аферисты начали звонить ученикам якобы от имени школьной медсестры с просьбой срочного прохождения медосмотра и подтверждения допуска к занятиям.

Злоумышленники присылают ссылку на форму или просят продиктовать одноразовый код из СМС.

В итоге, как уточнил Немкин, мошенники получают доступ к учетным записям, игровым кошелькам, банковским сервисам родителей или могут использовать устройство школьника для дальнейших атак.