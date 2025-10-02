Россиянам посоветовали не хранить яйца в дверце холодильника

Россиянам посоветовали не хранить яйца в дверце холодильника. Об этом сообщает Life.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что при частом открывании дверцы холодильника температура там нестабильна, а это ускоряет порчу. Также при резком открытии дверцы яйца могут треснуть, если не находятся в контейнере, особенно тонкоскорлупные белые, а микротрещины становятся входом для бактерий.

Специалисты отметили, что яйца можно держать даже при комнатной температуре, но в прохладном месте, вдали от жары и прямого солнца.