Россиян начали обманывать с помощью новой схемы, связанной с уплатой налогов

Мошенники разработали новую схему обмана, связанную с уплатой имущественных налогов в России. Об этом сообщила пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.
С приближением срока уплаты налогов, который установлен до 1 декабря, злоумышленники активизировались и начали рассылать россиянам поддельные налоговые уведомления и квитанции через электронную почту, СМС и мессенджеры. В уведомлениях содержатся ссылки на фишинговые сайты, где, если пользователь введет данные своей банковской карты, мошенники могут завладеть его деньгами.
Кроме того, мошенники начали подбрасывать бумажные письма с QR-кодами от имени налоговых органов. При сканировании такого кода пользователь также попадает на ресурс мошенников.
Специалисты «Мошеловки» напоминают россиянам, что официальные налоговые уведомления и квитанции отправляются только через «Почту России» и дублируются в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте ФНС России. Для защиты от обмана рекомендуется внимательно проверять адреса территориальных отделений в квитанциях, так как в поддельных документах часто указываются несуществующие адреса.