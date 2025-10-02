Рязань
Россиян начали обманывать с помощью новой схемы, связанной с уплатой налогов
Мошенники придумали новую схему обмана с уплатой имущественных налогов в России, сообщили в пресс-службе «Мошеловки» Народного фронта. Перед сроком уплаты налогов до 1 декабря они рассылают поддельные уведомления и квитанции по электронной почте, СМС и мессенджерам с ссылками на фишинговые сайты. Там злоумышленники могут украсть данные банковской карты. Также приходят бумажные письма с QR-кодами, ведущими на мошеннические ресурсы. Официальные уведомления приходят только через «Почту России» и отображаются в личном кабинете на «Госуслугах» либо сайте ФНС. Рекомендуется проверять адреса в квитанциях — поддельные часто содержат несуществующие адреса отделений.

Мошенники разработали новую схему обмана, связанную с уплатой имущественных налогов в России. Об этом сообщила пресс-служба платформы «Мошеловка» Народного фронта, передает РИА Новости.

С приближением срока уплаты налогов, который установлен до 1 декабря, злоумышленники активизировались и начали рассылать россиянам поддельные налоговые уведомления и квитанции через электронную почту, СМС и мессенджеры. В уведомлениях содержатся ссылки на фишинговые сайты, где, если пользователь введет данные своей банковской карты, мошенники могут завладеть его деньгами.

Кроме того, мошенники начали подбрасывать бумажные письма с QR-кодами от имени налоговых органов. При сканировании такого кода пользователь также попадает на ресурс мошенников.

Специалисты «Мошеловки» напоминают россиянам, что официальные налоговые уведомления и квитанции отправляются только через «Почту России» и дублируются в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте ФНС России. Для защиты от обмана рекомендуется внимательно проверять адреса территориальных отделений в квитанциях, так как в поддельных документах часто указываются несуществующие адреса.