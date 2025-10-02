Россия и Украина провели обмен военнопленными

В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 23 июля в Стамбуле, состоялся обмен пленными. По данным Минобороны РФ, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих. В свою очередь, украинская сторона передала 185 военнопленных Вооруженных Сил Украины. Кроме того, в рамках обмена были возвращены двадцать гражданских лиц. На данный момент все возвращенные военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. После этого они будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

