Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
12°
Птн, 03
13°
Сбт, 04
15°
ЦБ USD 81.01 -0.49 03/10
ЦБ EUR 95.34 -0.3 03/10
Нал. USD 81.06 / 82.00 02/10 17:55
Нал. EUR 96.50 / 97.67 02/10 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 903
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 224
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 306
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 329
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Российские ученые придумали, как ускорить диагностику рака желудка до 10 раз
Отмечается, что атрофическим гастритом страдают около 90 млн человек в мире и более 680 тысяч в России. Заболевание требует сложного анализа гастробиоптатов под микроскопом, а ошибки или задержка в постановке диагноза повышают риск развития онкологии. Новая система на базе компьютерного зрения автоматически анализирует цифровые изображения тканей, выделяет железы, лимфоциты и бокаловидные клетки, определяет участки кишечной метаплазии и оценивает степень поражения по международной системе OLGIM.

Российские ученые придумали, как ускорить диагностику рака желудка до 10 раз. Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что атрофическим гастритом страдают около 90 млн человек в мире и более 680 тысяч в России. Заболевание требует сложного анализа гастробиоптатов под микроскопом, а ошибки или задержка в постановке диагноза повышают риск развития онкологии.

Новая система на базе компьютерного зрения автоматически анализирует цифровые изображения тканей, выделяет железы, лимфоциты и бокаловидные клетки, определяет участки кишечной метаплазии и оценивает степень поражения по международной системе OLGIM. Это позволяет быстрее и точнее выявлять патологические изменения и стандартизировать диагностику.