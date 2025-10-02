Российские ученые придумали, как ускорить диагностику рака желудка до 10 раз

Отмечается, что атрофическим гастритом страдают около 90 млн человек в мире и более 680 тысяч в России. Заболевание требует сложного анализа гастробиоптатов под микроскопом, а ошибки или задержка в постановке диагноза повышают риск развития онкологии. Новая система на базе компьютерного зрения автоматически анализирует цифровые изображения тканей, выделяет железы, лимфоциты и бокаловидные клетки, определяет участки кишечной метаплазии и оценивает степень поражения по международной системе OLGIM.

Российские ученые придумали, как ускорить диагностику рака желудка до 10 раз. Об этом пишет «Газета.Ru».

Отмечается, что атрофическим гастритом страдают около 90 млн человек в мире и более 680 тысяч в России. Заболевание требует сложного анализа гастробиоптатов под микроскопом, а ошибки или задержка в постановке диагноза повышают риск развития онкологии.

Новая система на базе компьютерного зрения автоматически анализирует цифровые изображения тканей, выделяет железы, лимфоциты и бокаловидные клетки, определяет участки кишечной метаплазии и оценивает степень поражения по международной системе OLGIM. Это позволяет быстрее и точнее выявлять патологические изменения и стандартизировать диагностику.