Прокурор Рязанской области провел прием граждан в Центре занятости

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв провел личный прием в Центре занятости, где жители региона поднимали вопросы трудоустройства и правовой поддержки. Среди обращений были запросы о социальной поддержке работников оборонно-промышленного комплекса, переехавших в регион, и помощь в оформлении добровольной опеки над ребенком участника спецоперации. Обратившимся дали разъяснения, приняли заявления и организовали надзорные меры. Коданёв подчеркнул, что выездные приемы будут продолжаться для оперативного решения проблем граждан.

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв провел личный прием граждан в Центре занятости населения, где жители региона могли обратиться с вопросами, касающимися трудоустройства и других правовых аспектов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На приеме к прокурору обратились несколько граждан. Один из них, переехавший из другого региона, интересовался мерами социальной поддержки для работников оборонно-промышленного комплекса, которые переезжают в Рязанскую область. Другой посетитель — родственница участника специальной военной операции — просила о помощи в оформлении добровольной опеки над несовершеннолетним ребенком на время службы ее отца.

Всем обратившимся были даны разъяснения, приняты письменные заявления и организованы надзорные мероприятия.

По итогам приема Дмитрий Коданёв отметил, что руководители органов прокуратуры будут продолжать практику выездных приемов, чтобы оперативно реагировать на обращения и решать возникающие проблемы.

Фото: Прокуратура Рязанской области