Прокурор Рязанской области провел прием граждан в Центре занятости

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв провел личный прием граждан в Центре занятости населения, где жители региона могли обратиться с вопросами, касающимися трудоустройства и других правовых аспектов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. На приеме к прокурору обратились несколько граждан. Один из них, переехавший из другого региона, интересовался мерами социальной поддержки для работников оборонно-промышленного комплекса, которые переезжают в Рязанскую область. Другой посетитель — родственница участника специальной военной операции — просила о помощи в оформлении добровольной опеки над несовершеннолетним ребенком на время службы ее отца.
Всем обратившимся были даны разъяснения, приняты письменные заявления и организованы надзорные мероприятия.
По итогам приема Дмитрий Коданёв отметил, что руководители органов прокуратуры будут продолжать практику выездных приемов, чтобы оперативно реагировать на обращения и решать возникающие проблемы.
Фото: Прокуратура Рязанской области