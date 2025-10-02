Прокуратура нашла нарушения в трудоустройстве рязанцев с ограниченными возможностями здоровья

Установлено, что в трудовые договоры с указанной категорией граждан не были включены положения о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы до 60 дней (ст. 128 ТК РФ), а также не обеспечены условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации (ст. 214 ТК РФ). По данному факту директору учреждения внесено представление.