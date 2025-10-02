Павел Малков: благодаря таким учителям дети получают не только знания, но и уверенность в своих силах и желание развиваться

Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя успехи и достижения педагогов региона. В частности, учитель физики и информатики Горловской школы Скопинского района Владимир Скрипкин получил почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Высокую награду педагогу вручил Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на открытии V Форума классных руководителей в Москве.