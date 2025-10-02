На улице Гоголя в Рязани пресекли нелегальную продажу алкоголя

Кафе находится во дворе многоквартирного дома. Отмечается, что от местных жителей поступали жалобы. 1 октября полицейские провели проверку. Лицензии на право продажи алкоголя и документов, подтверждающих происхождение продукции, сотрудникам не предоставили. В результате из продажи изъято 56 литров различных алкогольных напитков. Возбуждены административные производства.

Возбуждены административные производства по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ (оборот спиртосодержащей и алкогольной продукции без соответствующей лицензии) и ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота).

Материалы направят в суд. За совершение правонарушений предусмотрены штрафы в размере до одного миллиона рублей или приостановление работы кафе до 90 суток.