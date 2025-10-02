На шести улицах Рязани отключили холодную воду

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по следующим адресам: Тимакова 30 корп.1; Грибоедова 11/8, 22, 22 корп.1, 24/5, 26/6, 40, 41, 42, 46; Затинная 23, 28, 30, 30 корп.1, 30а, 32, 34а (МБДОУ Детский сад № 119), 36, 38 корп.1, 27; Либкнехта 10; Бирюзова 27; Белякова 24.