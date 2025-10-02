Mash: цены на сахар могут подняться на 20% к Новому году

По данным канала, причиной роста цен станет неурожайность сахарной свеклы. Предположительно, стоимость за килограмм сахара увеличится примерно с 68 до 81 рубля. Со слов аграриев, в этом году урожайность свеклы снизилась до 25% по сравнению с прошлым годом. Первые проблемы начались в мае. Тогда заморозки убили большую часть посевов.

