ФАС потребовал от Wildberries и Ozon пересмотреть правила работы с продавцами

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) потребовала от маркетплейсов Wildberries и Ozon пересмотреть новые правила работы с продавцами из-за выявленных рисков ущемления интересов продавцов и покупателей, а также признаков навязывания невыгодных условий. ФАС рекомендовала сделать механизмы работы платформ более прозрачными и учитывать ценовую политику малого и среднего бизнеса. Ведомство предупредило о возможных антимонопольных мерах при игнорировании требований. Wildberries в ответ заявила о готовности доработать свои механизмы в интересах участников рынка и уже отказалась от инструмента «Привлекательная цена», вернувшись к прежней логике работы.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) потребовала от крупнейших маркетплейсов Wildberries и Ozon пересмотреть обновленные правила работы с продавцами. Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, члены экспертного совета выявили риски ущемления интересов как продавцов, так и покупателей, а также признаки навязывания невыгодных условий работы на платформах.

ФАС настоятельно рекомендовала маркетплейсам изменить свои механизмы работы, чтобы они стали более прозрачными и понятными, а также учитывали ценовую политику малых и средних предпринимателей. В ведомстве отметили, что в случае невыполнения данных рекомендаций будут предприняты меры антимонопольного реагирования.

В ответ на претензии ФАС представители Wildberries заявили, что компания, как добросовестный участник рынка, всегда следовала рекомендациям ведомства. Они добавили, что после заседания Экспертного совета компания примет меры для доработки своих механизмов в интересах продавцов и покупателей.

Ранее Wildberries уже отказалась от инструмента «Привлекательная цена» и вернулась к прежней логике работы.