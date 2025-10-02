Дирекции дорог Рязанской области прокуратура внесла представление

Прокуратура проверила автодороги «Сасово — Батьки — Шурмашь — Ключи» и «Саблино — Сотницыно», а также участок от улицы Заводская поселка Сотницыно до здания МБОУ «Сотницынская средняя школа». Специалисты установили, что ямочный ремонт выполнили с нарушениями. На дорогах обнаружили огромные выбоины. Дирекции дорог Рязанской области из-за нарушений внесли представление. Прокуратура проконтролирует ремонт участков.