Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Ставропольский край

По данным, полученным от newstracker.ru , власти Ставропольского края отметили временный дефицит топлива на автозаправочных станциях региона. В Министерстве промышленности объяснили данную ситуацию стандартным сезонным всплеском потребления, плановыми профилактическими работами на нефтеперерабатывающих предприятиях и временной приостановкой функционирования ряда производств.

Республика Удмуртия

В городе Воткинске школьнику выплатили компенсацию в размере более 900 тысяч рублей за травмы, полученные в результате падения футбольных ворот. Согласно сообщениям udm-info.ru , инцидент произошел на муниципальной спортплощадке во время игры, когда конструкция обрушилась и нанесла вред здоровью ребенку. Суд обязал администрацию города компенсировать моральный вред и расходы на лечение.

Ростовская область

Rostovgazeta.ru сообщает, что Следственный комитет РФ занимается расследованием обстоятельств, связанных с массовыми задержками выплаты заработной платы на Новошахтинском НПЗ, и данная проблема вышла на федеральный уровень. Предприятие, понесшее убытки в результате атак дронов и аварийных остановок, находится под следствием по факту невыплаты заработной платы.

Республика Татарстан

В Бугульме пожилая женщина была госпитализирована, и в больнице обнаружился неисправный лифт. Женщине пришлось подниматься по лестнице на второй этаж на четвереньках. Случившееся было зафиксировано на видео и вызвало широкий общественный резонанс. Как сообщает Inkazan.ru , руководство больницы провело совещание, принесло извинения семье и оказало необходимую помощь. Прокуратурой инициирована проверка качества предоставляемых медицинских услуг и условий пребывания пациентов.

Волгоградская область

В ночь на 1 октября в Волгоградской области дважды объявлялась угроза атак беспилотных летательных аппаратов. Жители получали SMS-оповещения в 01:30 и около 04:20, однако уведомления об отмене тревоги получили не все. По информации novostivolgograda.ru , система оповещения все еще находится в стадии наладки. Некоторые горожане получили несколько сообщений, в то время как другие не получили ни одного.

Нижегородская область

Опубликованные в Нижнем Новгороде данные о расходах на продукты питания вызвали недоумение у населения. Согласно информации, предоставленной Нижегородстатом, средняя сумма составляет примерно 10 тысяч рублей в месяц. Тем не менее, как выяснил newsnn.ru , приблизительно половина жителей тратит вдвое больше указанной суммы. Горожане отмечают, что данной суммы с трудом хватает на покупку самых необходимых продуктов, а у некоторых затраты на еду полностью поглощают их заработную плату. Реальные расходы оказались существенно выше, чем представлено в официальных данных.

Свердловская область

Двадцатидвухлетняя уроженка Нижнего Тагила, Елизавета Семенова, стала участницей кулинарного реалити-шоу «Полный фарш» на телеканале «Пятница!». В каждом выпуске команда поваров-любителей принимает управление рестораном «Шеф by Ивлев», предварительно пройдя мастер-класс от знаменитого шеф-повара. По информации tagilcity.ru , Елизавета решила проверить свои навыки и окунуться в атмосферу профессиональной кухни.

Оренбургская область

Над территорией Оренбургской области, первого октября, был перехвачен беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Вооруженным силам Украины. Как сообщает 56orb.ru , в настоящее время ведутся работы по сбору фрагментов и исследованию дрона для установления его модели и страны-изготовителя. Министерство обороны Российской Федерации не предоставляет информации о точном месте падения беспилотника в Оренбургской области.

Тюменская область

Родители тюменских школьников продолжают выражать недовольство новым методом оценивания успеваемости их детей. По данным nashgorod.ru , итоговый балл теперь рассчитывается с учетом «веса» различных типов заданий, что, по мнению разработчиков, должно повысить объективность. По мнению родителей, нововведение вызывает стресс и напряженность в семьях. Жители области направили многочисленные жалобы в прокуратуру.

Омская область

В Омской области возбуждено уголовное дело против водителя автобуса, допустившего защемление пятилетнего ребенка дверями общественного транспорта. По информации gorod55.ru , в результате инцидента ребенок упал, и автобус протащил его по дорожному покрытию на несколько метров. Водитель остановил автобус лишь после вмешательства свидетелей. Медики диагностировали у ребенка ушибы мягких тканей головы.

Карелия

Правоохранительные органы Карелии пресекли деятельность крупной сети по сбыту наркотических средств. Как сообщает karelinform.ru , в автомобиле 38-летнего жителя Ленинградской области было обнаружено около килограмма амфетамина. Впоследствии, в ходе обысков по месту проживания задержанного, оперативники обнаружили еще около килограмма N-метилэфедрона, расфасованного и подготовленного для продажи. Возбуждено уголовное дело.

Приморский край

В Приморье стартует масштабная программа по поддержке пчеловодства. По информации vostokmedia.com , программа включает в себя финансирование экспортных операций, создание «Дома мёда» и организацию образовательных курсов по пчеловодству в сельских школах. Планируется упростить логистику для пчеловодов и создать пункты приема продукции, работающие напрямую, без привлечения посредников. Отдельное направление — сотрудничество с Китаем с целью открытия аналогичных «Домов мёда» и налаживания прямых каналов поставок.

Башкирия

Власти Республики Башкортостан не предусматривают разовых выплат пенсионерам ко Дню пожилого человека 1 октября. Как сообщает mkset.ru , на федеральном уровне подобная практика не применяется. В 2025 году единовременные выплаты доступны лишь в отдельных регионах, например, в Челябинской и Ярославской областях. Власти Башкирии акцентируют внимание на регулярных мерах поддержки, включая автоматическое увеличение фиксированной выплаты пенсии для пожилых людей старше 80 лет.

Краснодарский край

В Краснодарском крае вокруг дочери бывшего главы кущевской ОПГ разгорелся громкий скандал. По информации kubanpress.ru , Анастасия Цапок спровоцировала ДТП в Таганроге, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Управляя автомобилем Mercedes AMG GT, она не справилась с управлением и врезалась в жилой дом, повредив его. Вместе с ней в машине находился сын местного прокурора. По сообщениям СМИ, на месте аварии девушка вела себя вызывающе и угрожала сотрудникам полиции. В прошлом она 169 раз привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. К счастью, в момент столкновения в доме никого не было, что позволило избежать жертв.

Хабаровский край

В Хабаровском крае началась масштабная осенняя кампания по профилактике опасных болезней у животных, информирует transsibinfo.com . Владельцам сельскохозяйственных животных и домашних питомцев предоставляется бесплатная диагностика на туберкулез, лейкоз и бруцеллез, а также вакцинация против бешенства, сибирской язвы и ящура. К настоящему моменту проведено свыше 7000 анализов и 13500 прививок.

Новосибирск

В Новосибирске продолжит работать резонансный самострой — ресторан «Шарик», сообщает atas.info . Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону заведения, расположенного рядом с театром «Глобус», и отклонил иск городской администрации о сносе строения.

Челябинская область

В Челябинской области родители дали дочери редкое тройное имя — Тея София Лея, сообщает kursdela.biz со ссылкой на данные ЗАГСа региона за сентябрь. В перечень необычных имен вошли также двойное имя Мия Александра, а также Элен, Ритта и Залина.

ХМАО

Житель деревни Русскинская Сургутского района, Эдуард Тэвлин, покорил Эльбрус, самую высокую вершину в Европе, сообщает muksun.fm . Подготовку к подъему на эту гору житель Югры начал еще в прошлом году, регулярно занимаясь спортом, бегом и развивая свою физическую форму.

Красноярский край

Из Красноярска возобновились прямые рейсы на самый крупный остров Вьетнама — Фукуок, сообщает prmira.ru . Перевозки по этому маршруту были приостановлены с 2020 года. С 5 ноября рейсы будут осуществляться трижды каждые двенадцать дней. Цена билета составит не менее 111 тысяч рублей.

Белгородская область

В Белгороде на улицах возникли проблемы с подтоплением фекальными стоками. Как сообщает bel.ru , эта ситуация существует уже много лет, и ее пока так и не удалось решить. Жители города отмечают, что на некоторых участках скапливается большое количество воды, с которой не справляется дренажная система. Это приводит к переполнению коллекторов и выходу канализационного содержимого на улицы.

