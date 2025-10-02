Число киберпреступлений в Рязанской области выросло на 7,1%

За восемь месяцев в регионе зарегистрировано 2034 киберпреступления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число возросло на 7,1%. Раскрываемость по ним достигла 42%. Половину всех киберпреступлений составляют хищения (мошенничество и кражи), значительную долю занимают преступные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков.