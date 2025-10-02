А что в кино? «Мужские правила моего деда», «Нахимовцы. Янтарный берег» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Семейная комедия «Мужские правила моего деда». Суровый дед Виктор Степанович, узнав о смертельном диагнозе, решает провести последние месяцы вместе с внуком Лёшей. Он похищает мальчика и отправляется с ним в поездку, полную испытаний и жизненных уроков.

Приключенческая комедия «Нахимовцы. Янтарный берег». Подросток Егор переезжает с матерью в Калининград и поступает в Нахимовское училище. Чтобы завоевать авторитет среди сверстников, он выдает себя за родственника известных нахимовцев. Однако обстоятельства вынуждают его раскрыть обман и проявить настоящее мужество.

Фантастическая комедия «(Не)искусственный интеллект». Студент Женя случайно становится оператором экспериментального робота с собственным разумом. Машина сбегает из лаборатории, и юноше приходится искать с ней общий язык, чтобы выбраться из опасной ситуации.

