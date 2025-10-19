Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не будет ничего дарить России». Об этом
Владимир Зеленский, который в пятницу встречался с американским президентом в Вашингтоне, заявил, что Украина «ничего не будет дарить России».
Также президент Украины обвинил Москву в затягивании переговорного процесса и заявил, что Киев согласен на прекращение огня без условий.
В материале РБК также написали, что в The Washington Post писали, что российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал от украинской стороны отказа от контроля над территориями ДНР. Взамен по утверждению источников газеты, российская сторона готова передать Украине части Запорожской и Херсонской областей.
