Зеленский заявил, что «не будет ничего дарить России»

Владимир Зеленский, который в пятницу встречался с американским президентом в Вашингтоне, заявил, что Украина «ничего не будет дарить России». Также президент Украины обвинил Москву в затягивании переговорного процесса и заявил, что Киев согласен на прекращение огня без условий. В материале РБК также написали, что в The Washington Post писали, что российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал от украинской стороны отказа от контроля над территориями ДНР. Взамен по утверждению источников газеты, российская сторона готова передать Украине части Запорожской и Херсонской областей.

Также президент Украины обвинил Москву в затягивании переговорного процесса и заявил, что Киев согласен на прекращение огня без условий.

В материале РБК также написали, что в The Washington Post писали, что российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал от украинской стороны отказа от контроля над территориями ДНР. Взамен по утверждению источников газеты, российская сторона готова передать Украине части Запорожской и Херсонской областей.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images