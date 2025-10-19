Власти объяснили, почему не работает лифт в надземном переходе на Московском шоссе

«Уже несколько месяцев не работает лифт. Очень тяжело подниматься и спускаться с чемоданами, с колясками, сумками, да и пожилым людям», — написала комментатор с жалобой. В мэрии рассказали, что по информации директора управляющей компании УК «Престиж62», в настоящее время отсутствует возможность запустить лифт из-за сложностей с поставкой необходимых комплектующих иностранного производства, вызванные наложенными на Россию экономическими санкциями. «К сожалению, точных сроков запуска лифта руководство сказать не может», — подчеркнули в мэрии.

