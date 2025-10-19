В Рязанской области засняли «колу из-под крана»
По словам комментатора, проблема с горячей водой насыщенного коричневого цвета длится уже некоторое время, но перерасчета нет. «Нельзя помыть ребенка, нельзя постирать белье. Жители негодуют», — сказала женщина.
В Новомичуринске засняли «колу из-под крана». Видео опубликовали под постами губернатора Павла Малкова.
