В Рязанской области встретили девять лосей, пять животных удалось заснять

Во время прогулки фотограф заметил одну лосиху, которая заметно хромала на переднюю правую ногу. Фотограф рассказал, что дома, рассматривая фотографии на большом экране, он обнаружил, что у животного очевидно прострелено ухо, шерсть на теле неровная, а внешний вид говорит о плохом состоянии здоровья. По словам наблюдателя, это, скорее всего, подранок — у него есть зажившие раны, но повреждения продолжают мешать ему вести комфортную жизнь.

Рязанцам удалось увидеть девять лосей, пять животных сняли. Пост с фотографиями опубликовали в Telegram-канале «Мещерский тупик».

Во время прогулки фотограф заметил одну лосиху, которая заметно хромала на переднюю правую ногу. Фотограф рассказал, что дома, рассматривая фотографии на большом экране, он обнаружил, что у животного очевидно прострелено ухо, шерсть на теле неровная, а внешний вид говорит о плохом состоянии здоровья.

По словам наблюдателя, это, скорее всего, подранок — у него есть зажившие раны, но повреждения продолжают мешать ему вести комфортную жизнь.