В Рязанской области объявили беспилотную опасность

Оповещение опубликовали в 20:10 19 октября. «Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории Рязани и Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице — зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала „отбой“. Единый номер вызова экстренных оперативных служб „112“», — говорится в сообщении.