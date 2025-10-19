В Рязани заметили труп на железной дороге

В Рязани под Горбатым мостом на железной дороге на улице Пролетарской заметили труп. Пост с фотографиями появился в Telegram-канале «ЧП и ДТП Рязань» 19 октября.

