В Рязани у «Глобуса» произошло ДТП

Судя по фотографии, происшествие случилось на повороте к магазину «Глобус» с Северной окружной дороги. Официальной информации не поступало.

В Рязани у магазина «Глобус» произошло ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале «Топор. Рязань» 19 октября.

Судя по фотографии, происшествие случилось на повороте к магазину «Глобус» с Северной окружной дороги. Столкнулись две легковушки. Также видно, что на месте работали сотрудники ГАИ.

Официальной информации не поступало.

Фото — «ДТП. Рязань. Аварии», «Топор. Рязань»