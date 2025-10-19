В Рязани случилось массовое ДТП с участием такси
Авария произошла на Московском шоссе, напротив сквера ВДВ. Столкнулись три автомобиля, собрав «паровозик». О пострадавших не сообщается. Официальная информация уточняется.
