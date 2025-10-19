В Рязани прошел единый день озеленения, высадили более четырех тысяч растений

В субботу, 18 октября в Рязани состоялась масштабная экологическая акция — единый день озеленения, охвативший свыше 200 точек города, включая скверы, парки, общественные зоны, улицы и образовательные учреждения. По концепции озеленения улиц в городе старые и аварийные деревья заменяют на молодые саженцы. Вдоль городских дорог высадили липы, а в парках и скверах — преимущественно декоративные кустарники.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов совместно с сотрудниками администрации, Молодежным советом, депутатами городской думы и представителями «Единой России» высадил липы на улице Горького. Посадки также прошли в Гвардейском и Чкаловском скверах, парке Морской славы, сквере Трудовой доблести и на других городских территориях.

Всего в течение дня в Рязани высадили более четырех тысяч зеленых насаждений, а комплексное озеленение города продолжится, подчеркнули в горадминистрации.

Напомним, Губернатор Рязанской области Павел Малков 18 октября принял участие в экологической акции «Единый день озеленения».