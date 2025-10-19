В Рязани произошло ДТП

В Рязани на повороте с проезда Шабулина на Северную окружную произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «ВК» «ДТП. Аварии. Рязань» 19 октября.

