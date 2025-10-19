В Рязани на проезжую часть упал столб

Происшествие произошло 19 октября. Как написано в посте, пострадавших нет. На место уже выехали сотрудники полиции и службы техпомощи. Согласно сервису «Яндекс-карты», На Московском шоссе серьезно затруднено движение.