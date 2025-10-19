Рязань
В России могут начать лишать водительских прав за прием снотворных
В России могут начать лишать водительских прав за прием снотворных. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.

Проект закона, прошедший первое чтение в Госдуме, предусматривает установление административной ответственности за управление транспортом под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию и концентрацию внимания. Правительство РФ составит перечень таких препаратов, в который могут войти седативные и снотворные средства.

Законопроект предполагает внесение изменений в статьи 27.12.1 и примечание к статье 12.8 КоАП РФ. В случае нарушения правил водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управлять транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

«Важно отметить, что для фиксации нарушения должно быть установлено наличие клинических признаков опьянения, вызванных приемом лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, но не связанных с употреблением спиртных или наркотических веществ», — отметил Леонов.

По его словам, для удобства россиян предлагается маркировать такие лекарства фразой «противопоказано при вождении» на упаковке, что поможет водителям избегать их применения перед поездками.