Рязанский полицейский заподозрил рецидивиста с бензопилой в краже

Сараевский полицейский заподозрил рецидивиста с бензопилой в краже, преступление подтвердилось, теперь 36-летнему мужчине грозит до шести лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как рассказали в материале, оперативник уголовного розыска проезжал по улице поселка Сараи и заметил мужчину, который нес в одной руке бензопилу, а в другой — углошлифовальную машинку. Оперативник узнал его. Ранее 36-летний сельчанин отбывал наказание за преступления, связанные с оборотом наркотиков и кражу.

«Полицейский задумался — рецидивист в последнее время нигде не работал, поэтому его передвижения с инструментами в руках выглядели подозрительно. Сотрудник полиции остановил мужчину и выяснил, что инструмент чужой. Оперативник установил, что житель поселка причастен к краже», — написали в УМВД.

По предварительной информации, рецидивист украл инструменты у своего 35-летнего приятеля. Дверь дома пострадавшего была открыта, но его самого на месте не оказалось, и рецидивист решил украсть бензопилу и шлифовальную машинку.

Отмечается, что злоумышленника задержали. Похищенное изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в полиции.