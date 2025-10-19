Рязанцев предупредили об изменении движения троллейбусов № 1

По информации мэрии, на остановке «Рязанские сады» на Московском шоссе упала опора. «В данный момент УРТ организовали работы по ее демонтажу и вывозу. Троллейбусы маршрута № 1 временно следуют до улицы Крупской», — отметили в администрации.